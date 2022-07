Belén Francese se enteró en vivo que su sobrina es novia del hijo de Pablo Lescano: "¡No me contó nada, la voy a matar!"

Belén Francese llegó esta semana a Nosotros a la mañana como reemplazo temporal de Sol Pérez, que viajó al exterior junto a su novio en plan vacacional, y esta semana protagonizó un divertido momento al aire al enterarse que es pariente indirecta de Pablo Lescano.

Todo comenzó cuando Carlos Monti habló sobre la decisión de Lescano de reconocer a Brian, el hijo que tuvo hace 22 años con una novia de su barrio, y que le inició un reclamo por filiación para obtener su manutención atrasada.

Pero en medio de toda la información sobre este proceso, Monti propuso dar un “bonus track” y contó que Tomás, el hijo de Pablo Lescano con su actual esposa, está de novio con una modelo llamada Nicole Iglesias… Francese.

LA REACCIÓN DE BELÉN FRANCESE AL DARSE CUENTA DE QUE SU SOBRINA ES LA NOVIA DEL HIJO DE PABLO LESCANO

“Tomás Lescano, el varón, está de novio con una modelo que se llama Niky Iglesias…”, dijo Carlos Monti mientras la producción mostraba fotos de la modelo, lo que llevó a Belén a enterarse de la relación de su sobrina y ahijada por la TV.

“Es mi sobrina, mi ahijada. ¿Pero vos cómo sabés todo esto?”, dijo Francese, sin salir de su asombro. “Es la sobrina de Belén Francese”, reconoció Monti, y declaró que la joven “está integrada a la familia de Lescano”.

“Pero Nicki no me contó nada, la voy a matar. Me estoy enterando por vos. Es mi sobrina, mi ahijada, ¡ya la llamo!”, dijo Belén mientras tomaba su teléfono para enviarle un mensaje. “Lo bueno es que si hay un cumpleaños, capaz te cae Lescano a tocar”, bromeó el Pollo Álvarez.

“Es la hija de mi hermana María Jesús, mi ahijada Niky. Lo tenía escondido. ¡Ay me muero! Le voy a escribir a mi sobrina”, dijo Belén,que recibió la respuesta de la joven, de 19 años, varios minutos más tarde.