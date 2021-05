Bautista, el hijo de Pampita y Vicuña, recordó el día que una niñera robó en su casa: "Se llevó la caja fuerte y mi Play 2"

Bautista Vicuña sorprendió a todos luego de revelar que una niñera robó en su casa. El hijo mayor de Pampita dio detalles del hecho que no olvida más, acontecido durante una salida familiar. En un intercambio con amigos y seguidores por Twitch, el joven relató cómo sucedió el hurto por parte de la empleada doméstica.

“¿Alguna vez llegaste a tu casa y te habían robado?”, le preguntaron y el adolescente respondió: “Si, volvimos de una comida en la que se había quedado la niñera sola en la casa. Mi mamá tenía el lugar donde guardaba la ropa con una puerta con llave y la cerró”.

"La niñera no abrió la caja fuerte sino que se la llevó entera. Y se llevó mi Play 2". G-plus

“Cuando llegamos estaba la puerta rota. La niñera no abrió la caja fuerte sino que se la llevó entera. Y se llevó mi Play 2”, continuó el hijo de Benjamín Vicuña y al final de la historia reveló que la caja fuerte no tenía nada adentro: “Lo gracioso fue que la niñera se llevó la caja fuerte que no tenía nada adentro”.

A fines del 2019, Pampita estuvo en el epicentro del escándalo luego de que Viviana Benítez, exniñera de la residencia Ardohain, la calumniara en público. En esta oportunidad, Bautista Vicuña dio a conocer otro incidente de inseguridad vivido en su casa pero no reveló el nombre de la mujer.