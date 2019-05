Barby Silenzi se tatuó el nombre de su hija: "No me animaba por el dolor y quería que tenga un significado"

A casi cuatro años del nacimiento de su hija, Barby Silenzi (34) venció su prejuicios y cumplió con uno de sus deseos: realizarse un tatuaje significativo. “Feliz con mi primer tatuaje. Y en especial por grabarme el nombre de mi bella Elena”, comentó la bailarina en Instagram.

En el posteo se apreció el tattoo debajo de su lola derecha, y en diálogo con Ciudad la diosa explicó: “Siempre me gustaron los tatuajes, pero nunca me había animado a hacerme uno por miedo al dolor, y porque también pensaba que tenía que tener un significado. Y creo que un hijo motiva un montón de cosas. Y me hice el tatuaje en ese lugar porque siempre me gustó ahí”.

En cuanto el temor por el dolor, Barby contó: “La verdad es que no me dolió nada. Me pusieron igual una cremita que duerme un poquito la zona. Casi no sentí nada y tardaron nada más que 20 minutos”.

Contenta con la experiencia, la ex de Francisco Delgado confesó sus ganas de hacerse un nuevo tatuaje ultra hot: “Ahora me quedé con ganas de hacerme otro. Me gustaría hacerme un tatuaje en la ingle, pero no sé qué, je, je”.