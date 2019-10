Barby Silenzi y la posibilidad de que Karina La Princesita sea la madrina de su hijo con el Polaco: "Ella me encanta; puede ser"

Confirmado el embarazo de casi dos meses de Barby Silenzi (35), las preguntas sobre la maternidad junto al Polaco (32) no tardaron en llegar a la pista del Súper Bailando.

En la gala de sentencia, Marcelo Tinelli quiso saber si ya tenían elegidos los padrinos del bebé en camino y el nombre de Karina La Princesita asomó como una interesante opción.

"No sé quién va a ser la madrina, todavía. Puede ser Karina, ¿por qué no? Ella me encanta, me cae re bien y me llevo súper". G-plus

"Nosotros queremos que Ángel (de Brito) sea el padrino", dijo la bailarina. Complacido con la oferta, el periodista contestó y sugirió que la madrina sea la cantante de cumbia, con quien el Polaco tuvo a Sol (11): "Sí, obvio. Si me lo ofrecen, sí. No hay ningún problema. Les dije que lo piensen bien, porque El Polaco es medio apurado. Pero hoy me lo volvió a decir. Karina puede ser la madrina".

Sin la intención de poner en compromisos a nadie, el Polaco le pasó la pelota a Silenzi para que responda: "Yo elegía el padrino y Barby va a elegir a la madrina". Ante ese comentario, la bailarina no descartó la idea de que la exnovia del cantante sea la elegida: "No sé quién, todavía. Puede ser, ¿por qué no? Karina me encanta, me cae re bien y me llevo súper", dijo Barby, mientras La Princesita reaccionaba con sorpresa y sin emitir una palabra.