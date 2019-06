Barby Silenzi habló de su relación sin compromisos con El Polaco: "Si estuviera sufriendo no estaría así"

La salsa de a tres del Súper Bailando 2019 produjo el reencuentro en vivo de Karina la Princesita (33) con el Polaco (32), y Barby Silenzi (34) observó la situación muy atenta desde la tribuna. Amiga íntima del cantante, la bailarina niega ser su novia, pese a que su hija Elenita (3) la contradijo.

Entonces, la diosa visitó Los Ángeles de la Mañana insistió entre risas en renegar del título de novia: “No somos novios, no estamos juntos”. Ante el absoluto descreimiento de todos en el estudio, Barby justificó su continua presencia junto al Polaco en sus recitales: “Lo acompaño porque nos queremos. Lo acompaño… pero él me invita”.

“Nos acompañamos… pero no estamos en pareja”. G-plus

Desconcertado, Ángel de Brito le quitó el halo pecaminoso al romance: “No es un delito, si él está soltero, vos estás soltera, ¿por qué no dicen que están saliendo?”. En ese instante, Silenzi se las ingenió para restarle importancia a su affaire con el Polaco: “Nos acompañamos… pero no estamos en pareja”.

Más tarde, Barby se quejó de que crean que es ella la indefensa que está enamorada, y que es él quien no quiera formaliza, y aclaró la situación: “Él es muy mujeriego, ya lo saben. Ya tuve un mujeriego, otro no quiero", en supuesta mención tácita a Francisco Delgado, padre de su hija. Y agregó: “Con El Polaco nos acompañamos, por el momento estamos bien. Si estuviera sufriendo con él, no estaría así. Tenemos mucho cariño desde que nos conocemos y es eso lo que hay. De hecho, en 2016 él me dijo de ser novios, yo le dije que no y ahí quedó. Fue así y así está bien”.

Cuando Karina Iavícoli indagó si tenían permiso para estar con otras personas, Barby afirmó: “No tenemos compromiso, no estamos en pareja. Yo estoy soltera y él está soltero. (…) Nos divertimos mucho”.

Al final, Barby Silenzi contó cómo se lleva con la madre del polaco, ¿su suegra?: “Nos llevamos súper bien”.

