Barby Silenzi cruzó con todo a Valeria Aquino por opinar de su separación del Polaco: "Pobre piba"

La nueva separación del Polaco y Barby Silenzi hizo que salgan a hablar diferentes allegados a la pareja. Una de ellas fue Valeria Aquino y provocó que la bailarina salga a enfrentarla en Intrusos.

“Hay que recordarle a Valeria que no es nada más que la mamá de una de las hijas. Ja, ja, ja. Pobre piba, es vintage”, lanzó Barby, después de que en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pusieron un mensaje de voz de la mamá de Alma, la segunda hija del cantante. “‘¿La empresaria? Ja, ja, ja’”, ironizó la vedette por mensajes de WhatsApp que leyó Paula Varela en el ciclo.

Unos días antes Valeria había hablado por primera vez de la ruptura de su ex. “Le dije al Polaco que no podía seguir así”, había dicho, sin embargo en el ciclo de América se mostró más cautelosa. “Es un tema que no me corresponde. No tengo idea. Es muy delicado, prefiero mantenerme al margen. Solo te puedo decir que mi hija está acá conmigo por el momento, extrañando mucho a su papá que está con mucho trabajo”, aseguró.

“Espero que puedan resolver sus diferencias y de una vez, estar en paz”, expresó Valeria Aquino, frases que molestaron a Barby Silenzi. ¡A fuegos cruzados!