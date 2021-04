Barby Silenzi confesó el verdadero motivo de su separación del Polaco: "Se pudrió todo cuando vio que me llegó un mensaje de Francisco Delgado"

La relación entre Barby Silenzi y El Polaco está quebradísima. Luego de protagonizar un tenso momento en una nota con Los Ángeles de la mañana, después de que el cantante aseguró “estamos separados para siempre”, la bailarina se mostró súper sincera, habló de celos y contó que un mensaje de su expareja, Francisco Delgado fue el detonante de la ruptura.

“Nos separamos por una huevada, te diría. Celos de parte de él. Sabés que te lo voy a contar porque me harta ya todo este tema. Todo el circo que armó, me cansó”, lanzó Barby en Hay que ver. “Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje del papá de mi otra hija y ahí se pudrió todo”, empezó relatando.

“El Polaco empezó a mirar para atrás los mensajes. Francisco me comenta las historias de Elena, obviamente, y una vez, ya no me acuerdo ni cuando fue, me comentó una historia a mí. En forma de chiste me puso ‘¿te mando una foto?’”, dijo, sugiriendo que el ganador de Gran Hermano, radicado en México, le había querido enviar una foto íntima.

"Francisco, en forma de chiste, me puso ‘¿te mando una foto?'. Pero yo no le hice ningún chiste, no le contesté nada, no me causó gracia. Él no me interesa, ni yo le intereso a él". G-plus

“Yo no le hice ningún chiste, no le contesté nada, no me causó gracia. Él no me interesa, ni yo le intereso a él. Él tiene su pareja y su vida”, señaló Barby, dejando en claro que fue irracional la reacción del cantante. “A eso no lo veo como un engaño. Yo no le mandé nada a nadie. La ex de él le ha mandado fotos, ¿y qué querés que haga? ¿Me enojé y me separé? No”, lanzó, ¿metiendo a Valeria Aquino en su polémica separación?

