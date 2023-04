Barby Franco ya está pensando en tener un segundo bebé con Fernando Burlando: "¿Creamos otro?"

A cinco meses de que Barby Franco se convierta en mamá de Sarah, la pareja de Fernando Burlando fue contundente respecto de qué siente sobre la maternidad.

"Creo que tengo ganas de tener otro bebé", expresó la modelo en Stories al postear una foto del parto de su primera hija.

Por eso, blanqueó: "Me agarró melancolía".

Más tarde, Barby Franco recordó "el mejor día de su vida" subió la apuesta y acorraló a Fernando Burlando con una pregunta al hueso en una publicación en Instagram: "¿Creamos otro?".

Sin embargo, el abogado mediático no respondió la incómoda pregunta.

COMO FUE EL PRIEMR EMBARAZO DE BARBY FRANCO CON FERNANDO BURLANDO

Ganadora de uno de los premios Ciudad a los Más Clickeados 2022, en noviembre Barby Franco se había mostrado espléndida con los 20 kilos que había engordado durante su embarazo.

"En lo físico me siento impecable, de hecho, estoy de ocho meses y uso tacos, me siento muy bien, no tengo nauseas. Me dijeron ‘vas a tener nauseas, antojos’ y no tuve nada, estoy como si nada, pero con la panza", había manifestado ante este sitio.

Semanas después, Barby Franco había admitido su felicidad por su físico de embarazada: "Amo este cuerpo. Me quiero quedar así. Amo mis piernas, al fin tengo gambas. Me siento más armada, más segura".