Barby Franco usa blusas con el mismo estampado de las cortinas del living

Siempre divertida con sus seguidores, Barby Franco compartió una divertida e insólita coincidencia fashionista ¡con la cortina de su living!

La pareja de Fernando Burlando se sacó una selfie adelante del objeto de decoración y dejó en evidencia que el estampado de su blusa era casi idéntico al de la cortina de su casa.

"Ja, ja, ja, ja, ja, tengo miedo", expresó la modelo, divertida, al pie de la insólita foto que compartió a través de sus stories de Instagram.

BARBY FRANCO CONTÓ CÓMO SE PORTA SU BEBA, SARAH BURLANDO

En otra instancia de la entrevista, Barby habló de la crianza de su hija, su primogénita con Burlando.

"Es una santa. A mí la parte b no me explicaron nunca, siempre me dijeron que es lo mejor del mundo, que no sé qué, que vas a ser super feliz, pero la parte b nadie me la explicó. El tema cólicos yo no tenía ni idea, lo descubrí con ella", cerró, sincera.