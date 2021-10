Barby Franco reveló el íntimo motivo de su peregrinación a Luján: "Hace muchos años que quiero ser madre"

Luego de la emoción que vivió en su primera peregrinación a Lujan junto a Carolina “Pampita” Ardohain, Barby Franco habló del esfuerzo que le significó los largos kilómetros que caminó hasta llegar a la Basílica y el íntimo pedido que la impulsó a lograr este objetivo.

“Yo había ido a Salta hace dos semanas a hacer un pedido a la Virgen del Cerro. Se ve que Pampita vio mi posteo y me invitó a ir con sus amigas, porque no sabía si era creyente o no. Éramos 20 chicas. Obviamente, ellas fueron a agradecer una situación muy íntima que tuvieron, y en mi caso fui a pedir algo a la Virgen. Pampita fue a agradecer la vida en sí”, comenzó diciendo Barby en Los Ángeles de la Mañana.

Luego, la modelo reconoció que esta iniciativa no fue fácil: “El último kilómetro fue tremendo. Pasamos por todos los estados. Yo llevaba un parlante, meta cumbia, meta joda… dije ‘me llevo una birra’, y nunca la tomé porque a las 10 cuadras ya no podía más. Lloramos en el medio, rezamos varios Padre Nuestros, volvimos con el parlante, meta joda, y el último kilómetro fue tremendo. Porque ya el cuerpo estaba cansado, las ampollas y el cuerpo te pesa bastante. Llovió, salió el sol y volvió a llover”.

“En mi caso perdí la fe. Sí me crié con una familia muy creyente, pero en la adolescencia medio que la fe se te va un poco. Y la verdad que no iba con algo muy profundo. Pero el último kilómetro fue como algo que salía de adentro. Y en un momento miro hacia atrás y la veo a Carolina con todas las amigas como en cadena, llorando, rezando, y la lluvia, fue increíble. Y no me digas por qué, pero en un momento estábamos llegando y Carolina pisa la basílica y se larga a llover de una manera. Fue como mágico”, agregó.

Tras escucharla, Pía Shaw quiso saber si quería compartir al aire su pedido personal. A lo que la pareja de Fernando Burlando, respondió, a flor de piel: “Sí, hace muchos años que estamos buscando un bebé, que tengo este deseo de ser madre, que obviamente va a depender todo de Dios. Que es lo mismo que hicimos en Salta”.