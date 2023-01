Barby Franco reveló la enorme cantidad de regalos que le hizo Pampita a su hija Sarah: "Caro es un amor"

La amistad de Barby Franco y Pampita va un paso más allá de lo habitual ya que ambas compartieron juntas el deseo de ser madres y, con un año y medio de diferencia, lo consiguieron luego de pedirlo con mucha fuerza, algo que afianzó el vínculo.

Esta semana, Barby y su beba, Sarah, se convirtieron en las protagonistas de la tapa de la revista Caras; donde la modelo contó, entre otras cosas que no quería mostrar la cara de su hija hasta que estuviera lista.

La pareja de Fernando Burlando habló también sobre la visita sorpresa que le hizo Pampita luego de que le practicaran la cesárea para dar a luz a su primera hija, e hizo hincapié en la enorme cantidad de regalos que le llevó.

BARBAY FRANCO, SORPRENDIDACON LA ENORME CANTIDAD DEREGALOS QUE LE LLEVÓ PAMPITA PARA SU HIJA SARAH

“yo justo estaba durmiendo con la nena. Me dejó 88 huevitos, cochecito, 48 mil almohadones para amamantar, un montón de ropa”, recordó Barby sobre la llegada de Pampita al Sanatorio Otamendi ese 18 de diciembre.

“Cayó de la nada sin avisar y le hizo toda una charla técnica a Burlando sobre cómo usar el huevito y se fue. Fue aleccionadora”, agregó Barby, en referencia a la gran pericia de Pampita con el objeto en cuestión

“Caro es un amor. Y siendo mucho más chica que yo, me hablaba desde la experiencia. Es una cosa muy loca. El tema del cochecito de armar y desarmar es un tema y ella… ¿sabes cuántas veces me armó y desarmó el que nos regaló? A ojos cerrados lo hacía. Y me dijo: ‘Hasta que no lo hagas vos con los ojos cerrados, no paramos”, cerró Barby sobre la visita de Pampita para conocer a Sarah.