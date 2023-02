Barby Franco reveló cómo logró que Fernando Burlando se animara a probar el guiso

Barby Franco, feliz por el nacimiento de Sarah, su hija con Fernando Burlando, charló sobre su infancia en la Villa 21-24 de Barracas y contó una desopilante anécdota que tiene como protagonista al letrado.

La modelo reveló que su comida favorita de la infancia es el guiso, platillo que Fernando siempre se negó a probar. Sin embargo, ella logró que le diera una oportunidad. ¿Cómo? Haciéndolo pasar por un plato que él ya conocía.

Pícara, Barby le dijo que era un wok de fideos. "Se lo comió y mentira, se comió un alto guiso de cuando yo era chiquita", expresó, entre risas, en PH Podemos Hablar.

BARBY FRANCO CONTÓ CÓMO SE PORTA SU BEBA, SARAH BURLANDO

En otra instancia de la entrevista, Barby habló de la crianza de su hija, su primogénita con Burlando.

"Es una santa. A mí la parte b no me explicaron nunca, siempre me dijeron que es lo mejor del mundo, que no sé qué, que vas a ser super feliz, pero la parte b nadie me la explicó. El tema cólicos yo no tenía ni idea, lo descubrí con ella", cerró, sincera.