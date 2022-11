Barby Franco nadó de noche en su espectacular piscina con un glamouroso outfit.

Barby Franco, a 20 días de parir a su primera hija con Fernando Burlando, se mostró espléndida antes de nadar en la espectacular piscina de su casa.

Para relajarse al aire libre, de noche, lució un outfit súper glamouroso. Lo que más llamó la atención fue la bata negra que dialoga con la gorra de natación del mismo color.

Antes de ponerse el accesorio, Barby se fotografió de perfil, luciendo su panza en traje de baño. Y le sumó a su outfit una bata negra abierta, como si estuviese en un spa.

DELFINA REVELÓ SI FERNANDO BURLANDO ES CELOSO

Delfina, la hija del letrado, habló a fondo de la relación con Fernando, que actualmente espera una beba con Barby Franco.

"Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia", cerró Delfi, que trabaja en el estudio de abogados de Fernando y de vez en cuando modela.