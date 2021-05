Barby Franco, muy fuerte contra Lourdes Sánchez: "Está obsesionada conmigo, le voy a pasar el teléfono de mi psicóloga"

En su regreso a Los Ángeles de la Mañana como angelita invitada, Barby Franco aprovechó para criticar a algunas de sus rivales mediáticas, como Mariana Brey y Lourdes Sánchez. Como quien no quiere la cosa, la panelista apuntó contra la conductora de La Previa de la Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) a cuento de un almuerzo que había tenido con Pampita y otras amigas en un hotel cinco estrellas.

“Justo la cruzamos a Lourdes. Estaba indignada. Cruzó, nos miró por sobre su hombro medio raro y siguió caminando”, comentó la también participante de La Academia con picardía. Entonces, Pía Shaw echó leña al fuego: “Ayer te atendió en La Previa de La Academia”.

“¡Sí! Está obsesionada conmigo, no sé qué le pasa. Cada detalle, cosa o huevada que digo está atrás mío todo el tiempo”, afirmó la pareja de Fernando Burlando. Y remató: “Está como obsesionada, le voy a pasar el teléfono de mi psicóloga después para que lo trate. Nosotras no tenemos mala relación de antes. Cero, a ella la conozco de hace mil años”.

Al final, Barby Franco repasó la lista de impugnaciones que le hizo Lourdes Sánchez, como que llegaba tarde a LAM y que no tenía información, y ella retrucó: “Pero ella el marido (el Chato Prada) le da información de ShowMatch. Cuando fue a su programa enfrenté a Lourdes y se quedó calladita. Es más, me dijo que era divina y que me iba a ir súper bien. Ella se comió los mocos”.