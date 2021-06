Barby Franco se mostró furiosa tras su bajo puntaje en La Academia y disparó fuerte contra Salazar y Mar Tarrés: "Fue un choreo"

Sin ocultar el enojo que le generó el bajo puntaje que cosechó en la gala de imitación de La Academia de ShowMatch, donde se puso en la piel de Lady Gaga, Barby Franco volcó su malestar y disparó sin filtro contra las performances de Luciana Salazar y Mar Tarrés.

“Esperaba más porque, a nivel show, lo dimos todo. Obvio que no canto, nunca canté en mi vida. El 1 de Ángel de Brito es re personal. Un 1 es raro, ¿o no? Me parece que el vestuario, show, make up y todo era para un 5. Vamos a ir al duelo y ver qué pasa”, comenzó diciendo la participante en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Por otro lado, opinó del puntaje de Jimena Barón, quien decidió bajarle puntos para compensar el 10 de Pampita: “Si es legal, está bien pero sino, debería evaluar lo que vio en mí, no lo que me puso Pampita”.

Más sobre este tema Fuerte decisión de Jimena Barón al evaluar a Barby Franco: "Te voy a bajar un punto porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Pampita"

“No me esperaba ir al duelo porque hubo mucho más ‘cachivaches’ que yo”, agregó. Por último, al ser indagada por la presentación de Salazar (que imitó a Kylie Minogue), Barby cerró, filosa: “Fue un choreo. Thalía (por Mar Tarrés) cantó bien pero no se merecía el 10 tampoco (de De Brito). Fue muy injusto”.