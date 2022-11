Barby Franco lució su pancita de 35 semanas de embarazo en una producción soñada a orillas el mar.

Tan ilusionada como ansiosa por el inminente nacimiento de su beba en camino, Barby Franco celebró sus 35 semanas de embarazo con una producción soñada a orillas del mar.

Desde Punta del Este, la modelo fue fotografiada de perfil luciendo su pancita de embarazada. La única prenda que eligió para hacer las fotos fue una espectacular falda de tul roja con una increíble caída.

Acto seguido, la pareja de Fernando Burlando subió la "cola" de la prenda y la resignificó: de repente, posó luciendo un vestido improvisado de tul. Muy feliz y sensual, así posó Barby ante la cámara de la fotógrafa Daiana Toledo.

DELFINA REVELÓ SI FERNANDO BURLANDO ES CELOSO

Delfina, la hija del letrado, habló a fondo de la relación con Fernando, que actualmente espera una beba con Barby Franco.

"Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia", cerró Delfi, que trabaja en el estudio de abogados de Fernando y de vez en cuando modela.