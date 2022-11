Barby Franco habló de su embarazo en Los Más Clickeados 2022: "Estoy de 8 meses y uso tacos, me siento impecable"

Barby Franco fue una de las famosas Más Clickeadas en este 2022 y se llevó el premio en la entrega que se transmitirá este sábado a las 21 horas por Ciudad Magazine. La modelo nos contó en exclusiva cómo está atravesando los últimos meses de embarazo.

“Me siento impecable, de hecho estoy de ocho meses y uso tacos, no tengo nauseas”. G-plus

La pareja dese mostrópor haber sido una de las elegidas de este año y hasta confesó que no podía creerlo. A poco de conocer a su beba en camino,

“Estoy muy tranquila, demasiado para mi gusto, estoy disfrutándolo al cien por ciento”. G-plus

También hizo referencia a cómo están viviendo este momento el reconocido abogado, sus hijas, Delfina y María, y su familia; el cuarto de la beba todavía no está terminado según nos confió, pero el colecho la está esperando para cuando ella quiera llegar.

- Barby, ¿cómo estás, contenta con este premio?

- ¡Bien, sí! Estoy flasheada porque es la primera vez que vengo y cuando me dijeron ‘sos una de las más clickeadas’ yo les dije ‘¿pero están seguros?’ y me dijeron que sí, así que estoy re agradecida con Ciudad Magazine y con la gente que entra a ver las notas, está buenísimo y me siento re mimada.

- ¿Sos de leer tus notas?

- ¿Sabes que sí? Pero más que nada veo la foto para ver cómo salí, entro, me encanta, de hecho los sigo Instagram, en Twitter, en todos lados y está buenísima la página.

- Me imagino que estás ansiosísima por la llegada de tu bebita, ¿falta poquito, un mes no?

- Estoy como muy tranquila, demasiado para mi gusto me parece, estoy disfrutándolo al cien por ciento. En estos días tuve una pérdida muy fuerte en mi vida, se fue mi perrita de toda la vida, fue algo emocional que me descolocó un poco. Pero en lo físico me siento impecable, de hecho estoy de ocho meses y uso tacos, me siento muy bien, no tengo nauseas. Me dijeron ‘vas a tener nauseas, antojos’ y no tuve nada, estoy como si nada pero con la panza.

- ¿Y Fernando (Burlando) cómo está viviendo este momento?

- Uy, Fernando está… hay que ponerle un babero de cinco metros, está re feliz. Obviamente él es papá de dos nenas más grandes, tienen 30 años, la paternidad de hoy en día es distinto, como todo más moderno, más relajado.

- ¿Y con las tías de la beba cómo te llevas, me imagino que fueron de compras?

- Sí, justo la vi recién a Caro que fue una de las que me ayudó a comprar la cuna, fuimos de compras, tengo todo, hice el Baby Shower, me trajeron un montón de regalos.

- ¿Tenés el cuarto armado?

- El cuarto lo están terminando de pintar y soy pro colecho, eso ya lo tengo, tengo todo. Así que estoy esperándola, cuando ella quiera ya estamos”.

- ¿A quién le dedicas este premio?

- A mi bebé, que seguramente entraron para chusmear todo sobre ella, a Fernando que es el gran amor de mi vida, a toda mi familia y a la gente, gracias por entrar a clieckear y chusmear.

Fotos: Movilpress.