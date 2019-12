Barby Franco dejó a Burlando afuera de su casa por 2 horas: "Se lo merecía porque llegó a las 4 de la mañana"

Que se casan. Que no se casan. Que se pelean y que se reconcilian. Los casi 8 años de amor que lleva la historia de Barby Franco y Fernando Burlando pasaron por diferentes etapas que contó con momentos buenos y malos.

Ahora, mientras espera que el verano juntos en Uruguay acomode cualquier rispidez, Barby reconoció que una reciente actitud de su pareja llegó a generarle tal malestar al punto de tomar represalias al respecto: "El otro día lo dejé afuera como dos horas. Cayó a las 4 de la mañana a casa y fue a tocar timbre. Dije 'no señor, no le voy a abrir'. Y bueno, tocó y tocó hasta que en un momento pensé 'pobre Burli' y le abrí. Me dio como cosita", reveló la panelista de Pampita Online en vivo.

Luego, la modelo justificó su accionar: "¡Se lo merecía! Se había ido con sus amigos a cenar a un restaurante muy conocido de acá hasta las 4, una cena no se extiende tanto en un lugar normal. Supuestamente se quedó todo ese tiempo ahí".

"Fernando no tenía llaves porque se las olvida, no las lleva encima. Pero bueno, el otro día yo me fui a ver a tocar a Puli Demaría (su compañera en el ciclo de Net TV y DJ) y volví tarde. Yo fui viva porque me había llevado las mías", cerró Barby, entre risas.

¡Códigos de pareja!