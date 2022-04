Barby Franco contó por primera vez el motivo de su enojo con Mariana Brey: "Me dijo que Burlando me iba a durar 3 meses"

Barby Franco contó por primera vez en LAM que el motivo de su enojo con Mariana Brey tiene que ver con Fernando Burlando y confesó lo que alguna vez le dijo la panelista sobre el abogado.

"Me crucé un montón de ex novias de él y la mejor, pero ella tuvo una mala maniobra una vez en camarín cuando yo tenía 20 años y no me gustó, dije ‘eso es re de mala leche’", contó la modelo.

"¿Qué te dijo?", continuó indagando Ángel de Brito, y Barby respondió: "Se hizo la canchera, me dijo 'te va a durar tres meses, mi amor, y hace once años que estoy'. Ella proyectó en mí lo que le pasó a ella".

"Me dijo ‘Te va a durar tres meses mi amor hace once años que estoy en el medio'". G-plus

"Recién ahora, después de años de preguntártelo entiendo por qué no te la bancás", comentó el conductor de LAM y Latorre profundizó: "¿Eso fue cuando trabajabas con Guido en eltrece y ella estaba en Este es el Show?". A lo que ella contestó: "Claro".

Más sobre este tema Jorge Lanata defendió a Elba Marcovecchio y criticó con todo a Fernando Burlando: "Está más preocupado por ser famoso que por ser bueno"

EL DÍA QUE MARIANA BREY Y BARBY FRANCO SE CRUZARON POR UNAS FOTOS

Mariana Brey y Barby Franco protagonizaron un picante ida y vuelta en el 2021 luego de que la modelo criticara las fotos que la panelista publicó en bikini.

"Subió una foto re photoshopeada. Miré y dije ‘ella no tiene esos glúteos’", fue el comentario que Barby hizo y Mariana respondió: "Criticar el cuerpo de otros atrasa, cada uno expone su cuerpo como quiere".