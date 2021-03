Barby Franco contó que le hackearon el celular y su máxima preocupación: "Si se me meten en la página del banco me muero"

Hoy por hoy, perder el celular es un inconveniente. Especialmente, por las imágenes y los datos personales que guardamos en los dispositivos móviles. Más aún, si se es famoso. Por eso, cuando a Barby Franco le hackearon el celu se preocupó muchísimo.

“Me hackearon el teléfono. Nunca me había pasado. Me tuvieron como una hora y media porque no podía poner mi contraseña. Con mi cara lo logré. Recuperé todo", reveló Barby en Pampita Online, aliviada.

En ese punto, contó qué era lo que más le quitaba el sueño: que el hacker sacara provecho de los datos del banco que contenía el dispositivo. "Redes sociales, laburamos con eso. Los contactos no me importaban; los e-mails, sí. Porque si se meten en una cuenta de Home Banking, me muero”, sumó.

Pícara, Pampita le preguntó si en el teléfono guardaba fotos hot. Esquiva, Barby respondió con una misteriosa frase. “Tengo cabeza de aceituna”, sentenció.

¡Solo un susto!