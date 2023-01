Barby Franco contó cómo la afectó la participación de Fernando Burlando en el caso de Fernando Báez Sosa

Barby Franco habló a corazón abierto sobre lo mucho que le afectó la participación de su pareja, Fernando Burlando, en el caso de Fernando Báez Sosa.

Es importante destacar que el letrado defiende a los padres del joven, que fue asesinado en 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.

"Lo viví duro, esto de ser mamá te pone en otra situación. Cada vez que veía algo en tele me largaba a llorar o cuando hablaba con Graciela. Es durísimo". G-plus

"Es un profesional, tiene mucho carácter, es durísimo, pero bueno, con la familia es lo más. Te vuelvo a repetir, es un profesional y hace su trabajo al 100%. Al juicio yo justo estuve con el tema de la maternidad y lo seguía por tele, redes o cuando se terminaba la jornada", reflexionó Barby en diálogo con LAM.

Y admitió que fue "durísimo" haber vivido tan de cerca el dolor de los padres de Fernando. "Mi mamá se hizo muy amiga de Graciela (madre de Fernando Báez Sosa) porque mi mamá es paraguaya, Graciela también y comparten un montón de cosas. Lo viví duro, esto de ser mamá te pone en otra situación. Cada vez que veía algo en tele me largaba a llorar o cuando hablaba con Graciela. Es durísimo", cerró, sincera.

BARBY FRANCO CONTÓ CÓMO SE PORTA SU BEBA, SARAH BURLANDO

En otra instancia de la entrevista, Barby habló de la crianza de su hija, su primogénita con Burlando.

"Es una santa. A mí la parte b no me explicaron nunca, siempre me dijeron que es lo mejor del mundo, que no sé qué, que vas a ser super feliz, pero la parte b nadie me la explicó. El tema cólicos yo no tenía ni idea, lo descubrí con ella", cerró, sincera.