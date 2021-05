Barby Franco confesó que cambió de idea respecto a casarse con Burlando: "Leí el Código Civil y no me conviene"

Desde hace años Barby Franco y Fernando Burlando vienen intentando contraer nupcias, pero en las tres ocasiones en las que quisieron pasar por el altar, debieron posponerlo por distintos motivos. Pero en Pampita Online, la modelo contó que desde que empezó a estudiar la carrera de Derecho reconsideró la idea de formalizar la relación con el abogado.

En el ciclo que conduce Pampita, Burlando sorprendió a Barby con un video en el que la felicitó por su debut en La Academia y reconoció que “todo lo que vio el jurado en ella, él lo ve a diario en la casa que comparten”. Tras la emisión del video, Barby contó que el abogado no la acompaña a los ciclos de TV porque “le tiene mucho miedo al covid”, mientras la conductora le auspiciaba una boda para este año.

“¡No! Ya está, es lo mismo. Leí el Código civil y no me conviene casarme. Ahora que estoy estudiando derecho, no me conviene casarme. De verdad lo digo”, dijo Barby Franco. “Te conviene desvalijarlo de a poco, Barby. Vos andá llevándote cositas de los de Burlando”, le aconsejó su compañero Gabriel Oliveri, y ella los sorprendió con su respuesta: “¿Te pensás que no lo hago? Por suerte no mira a Pampita”, le contestó con humor.