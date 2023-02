Barby Franco se animó al perfilado y al laminado de cejas y lo mostró en las redes

Siempre buena onda con sus seguidoras de Instagram, Barby Franco les mostró el antes y el después de su radical cambio de look.

La mamá de Sarah, su beba con el letrado, se animó al perfilado de cejas para acentuar su mirada. Y, acto seguido, pidió que le hicieran el laminado, que es tendencia entre las famosas.

Súper contenta por el resultado, la modelo mostró el antes y el después de sus cejas, que ahora lucen más definidas y tupidas tras haber pasado por el estudio de la profesional.

BARBY FRANCO CONTÓ CÓMO SE PORTA SU BEBA, SARAH BURLANDO

En otra instancia de la entrevista, Barby habló de la crianza de su hija, su primogénita con Burlando.

"Es una santa. A mí la parte b no me explicaron nunca, siempre me dijeron que es lo mejor del mundo, que no sé qué, que vas a ser super feliz, pero la parte b nadie me la explicó. El tema cólicos yo no tenía ni idea, lo descubrí con ella", cerró, sincera.