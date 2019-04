Desde hace un tiempo, Barbie Vélez 24) decidió correrse del foco de los medios y cultivar un perfil mucho menos mediático del que venía construyendo. La joven actriz y modelo continúa con su prolífica carrera y su relación con Lucas Rodríguez (24).

Invitada a Cortá por Lozano, la hija de Nazarena Vélez habló de su romance bajo perfil con el hijo de Fabián Rodríguez. “Tenemos una vida bastante tranquila los dos. Tiene un perfil muy bajo, tiene sus redes privadas, yo tampoco subo fotos con él. De hecho, hace poco nos fuimos de vacaciones y mucha gente me preguntaba si me había separado porque no subía nada. Pero la verdad es que estoy contenta así, no siento la necesidad de subir nada”, aseguró Barbie.

“Estamos hace bastante. Bah, para mí es bastante dos años, no había tenido nunca una relación tan larga. Y me parece que justamente por eso, es una relación que estoy cuidando mucho y me sirve”, completó la joven, en el ciclo de Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.