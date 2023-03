Barbie Vélez mostró a Thiago sosteniendo a upa a Salvador y la foto se llenó de likes

Barbie Vélez está muy feliz por el nacimiento de Salvador, su primer hijo con Lucas Rodríguez. Y por el inmenso amor de Thiago, el hermano de ambos, hacia el bebito.

Es importante recordar que Thiago es hijo de Nazarena Vélez, mamá de Barbie, con Fabián Rodríguez, papá de Luca. Y que el nene tiene un fuerte vínculo tanto con Barbie como con Lucas.

"El tío", expresó la flamante mamá junto a emojis de corazones. G-plus

En este contexto, Barbie compartió a través de sus stories de Instagram una dulce foto de Thiago sosteniendo "a upa" al bebé. "El tío", expresó la flamante mamá junto a emojis de corazones.

POR QUÉ BARBIE VÉLEZ NO LE QUIERE DAR LA MAMADERA A SU HIJO

"Ella no le quiere dar mamadera, lo está bancando como una campeona. Está evitando darle la mamadera porque si no después no quieren agarrar más la teta", cerró aclarando que su hija está "feliz pero rota".