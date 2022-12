Barbie Vélez mostró en microbikini lo mucho que creció su pancita de 28 semanas de embarazo.

Muy contenta por su primer embarazo con Lucas Rodríguez, una vez más Barbie Vélez les mostró a sus seguidoras de Instagram cómo avanza su gestación.

La hija de Nazarena Vélez, que ya transita la semana 28, se puso una microbikini amarilla con dibujitos verdes y posó frente al espejo de su casa dejando en evidencia lo muchísimo que creció su pancita.

"28 semanas y mucho calor", expresó Barbie al pie de la foto más tierna, en la que se la ve luciendo con alegría su vientre y súper sonriente antes de disfrutar de su piscina en familia.

EL PEDIDO DE BARBIE VÉLEZ A NAZARENA SOBRE CARMEN BARBIERI

"Habló Carmen Barbieri. Habló de tu hija. Estuvo haciendo una nota muy extensa con Muscari. Fue el reencuentro después de todo el caso Fede Bal y Barbie Vélez, y salieron cosas. ¿Lo viste?", le preguntó Ángel de Brito a Nazarena en LAM.

Seria, la actriz y panelista contestó: "No lo vi, pero Barbie durmió en casa, y me dijo 'Carmen habló hoy. No digas nada, por favor. Lo único que tenés que decir es que se agradece la buena energía'".

"Y yo le dije 'no voy a decir eso, hija'. Y me respondió 'decí eso porque si no voy a llamar'", reprodujo Vélez, sin poder cumplir con el pedido de Barbie.