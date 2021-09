Barbie Vélez le hizo frente a los rumores de embarazo tras pasar varios días en cama y con vómitos: "Bajo ningún punto de vista"

Fiel usuaria a las redes sociales, Barbie Vélez compartió el mal momento que pasó días atrás al atravesar un cuadro de vómitos que desembocó en fuertes rumores de embarazo. Sin embargo, atenta a las repercusiones de sus seguidores, la joven –que está a pocas semanas de casarse con Lucas Rodríguez- prefirió despejar cualquier duda en primera persona.

“Quiero aclarar algo porque estuve viendo los mensajes para ver lo de los vestidos y eso… Y en un segundo que dije que estuve mal el fin de semana, la cantidad y la catarata de mensajes que estoy recibiendo diciendo ‘estás embarazada’…”, comenzó diciendo la hija de Nazarena Vélez.

“No estoy embarazada bajo ningún punto de vista, imagínense que me embarazo veinte días antes de mi casamiento, no. Quiero disfrutar”, agregó, dejando en claro que el plan de agrandar la familia no está entre sus prioridades en la actualidad.

Y cerró, contundente: “Quédense tranquilos que no. Solamente me intoxiqué, me cayó mal la comida o los nervios, no sé a qué atribuirle. Pero me sentí mal todo el fin de semana y hoy estoy perfecta. Bajo ningún punto de vista es eso, así que no quería dejar pasar esto”.