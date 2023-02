Barbie Vélez fue sorprendida por sus amigas con un babyshower: las tiernas fotos

Barbie Vélez fue sorprendida por sus mejores amigas durante el fin de semana. ¿El motivo? Le organizaron un babyshower sorpresa en el jardín de su casa, en la recta final de su primer embarazo con Lucas Rodríguez.

La hija de Nazarena Vélez entró a su vivienda y la vio decorada pro sus amigas, quienes la estaban esperando en el patio con todo listo para festejar la inminente llegada de Salvador, su bebito en camino.

"Una que llora un poquito... Las amo", expresó la actriz, al pie de las fotos y los videos de esta tarde especial con su grupo de pares, a días de convertirse en madre.

BARBIE VÉLEZ HABLÓ EMOCIONADA DEL INMINENTE NACIMIENTO DE SU BEBÉ

Cursando el octavo mes y medio de gestación, Barbie Vélez habló con emoción del inminente nacimiento de su hijo, fruto de su matrimonio con Lucas Rodríguez, y expresó su deseo de que el parto sea natural.

"Estoy a punto de explotar. Estoy de 35 semanas, ¡ya está!", dijo la actriz, con humor, ante el micrófono de Socios del Espectáculo.

"Transité el embarazo súper. Obviamente con las cosas básicas. Me agito y esas cosas. Pero no me puedo quejar para nada. Estoy impecable y me siento bárbara", continuó Barbie, radiante.