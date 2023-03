Barbie Vélez enterneció con esta foto sosteniendo "a upa" a su bebito antes de ir al pediatra.

Muy contenta por la maternidad, así se muestra Barbie Vélez en Instagram. Sincera, la hija de Nazarena Vélez cuenta que está cansada pero muy agradecida por el nacimiento de Salvador, su primer hijo con Lucas Rodríguez.

A menos de un mes de la llegada de su bebito, Barbie se sacó la selfie más tierna haciéndole "upa" antes de llevarlo al pediatra por control. Y, muy compinche con sus fans, la compartió a través de sus stories.

"Nos vamos al pediatra". G-plus

"Nos vamos al pediatra", expresó Barbie junto a la postal, en la que se la ve muy sonriente, luciendo un vestido bien de verano mientras sostiene a su bebito con inmenso cariño.

POR QUÉ BARBIE VÉLEZ NO LE QUIERE DAR LA MAMADERA A SU HIJO

"Ella no le quiere dar mamadera, lo está bancando como una campeona. Está evitando darle la mamadera porque si no después no quieren agarrar más la teta", cerró aclarando que su hija está "feliz pero rota".