Barbie Vélez le dedicó un conmovedor posteo a su bebé por sus dos meses de vida: "Mi chiquitín"

Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, cumplió dos meses de vida y su mamá le dedicó un conmovedor posteó en Instagram.

La hija de Nazarena Vélez posteó un clip que muestra a Luca haciéndole "upa" a su bebé y se mostró súper feliz por su cambio de vida a partir de su nacimiento.

"Dos meses, amor de nuestras vidas", le dedicó. Además, posteó otras fotos que ilustran su plena cotidianidad en familia. "Con mi chiquitín", sumó, agradecida por su presente de a tres.

EN QUÉ PARTE DEL CUERPO SE QUIERE TATUAR BARBIE VÉLEZ

La hija de Nazarena Vélez aclaró que consultará con su médico si ya puede tatuarse y contó en qué parte del cuerpo le gustaría hacerlo.

"Obviamente, tengo que averiguar si por la lactancia me puedo tatuar. No tengo ni idea, por ahí es una tontería lo que estoy diciendo, pero no sé y voy a averiguar. Si no más adelante, pero ya quiero tener como la idea y todo. Me quiero hacer todos esos pero en diferentes lugares y chiquititos".

"A mí me gustan como me quedan los tatuajes chiquitos. Creo que la patita de Darwin me la voy a poner en el tobillo. No sé si acá (en la muñeca) hacerme el horario de nacimiento de Salvador. Y ponerme el nombre abajo o solo el horario o solo ‘Salvador’. Y no sé en dónde ponerme las iniciales de mi familia. Vi un tatuaje re lindo, que son corazoncitos. Les dejo las fotos de lo que me quiero hacer", cerró, entusiasmada.