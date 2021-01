Barbie Vélez afrontó el rumor de embarazo, tras anunciar su casamiento con Lucas Rodríguez: "No está ni en los planes cercanos"

A mediados de diciembre, Barbie Vélez anunció en Instagram que su novio, Lucas Rodríguez, le propuso casamiento en Punta Cana, lugar en el que estaban de vacaciones junto a algunos integrantes de su familia.

Tras darle el sí, la actriz no tardó en enfrentar rumores de embarazo, que contundencia negó en un "verdadero y falso" que jugó con sus seguidores en Instagram.

"¿Estás embarazada?", le consultó un usuario. Barbie, mirando a cámara, respondió con una historia: “Esta pregunta la voy a contestar porque me lo están preguntando, ¡no entienden cuánto! No, no estoy embarazada y no está ni en los planes cercanos. Así que despejo dudas. Completamente falso. No, no, no".

Feliz con su relación de pareja, de más de 4 años con Lucas, la hija de Nazarena Vélez agregó en otra publicación que sí desea ser mamá en el futuro: "Me encantaría tener hijos, no sé cuándo, pero por ahora no".