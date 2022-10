Bam Bam Morais contó lo que no se vio de Andrea Rincón en Gran Hermano: "Es un formato familiar"

En Gran Hermano 5 una de las que consiguió ganar reconocimiento en su paso por la casa fue Andrea Rincón. Bam Bam Morais, ganador de esa temporada, estuvo como invitado en LAM y aseguró que la actriz tuvo relaciones sexuales con otro concursante y que nunca se llegaron ver al aire.

Esteban afirmó que la exvedette había tenido intimidad con Juan Emilio de Antón, quien fue su novio en el reality. “Él pasó por Gran Hermano y nadie sabe que estuvo. Hoy tiene una productora que produce para Chile y Miami”, aseveró.

“Ellos empezaron a estar en pareja y Andrea le dijo a Juan que quería tener sexo, pero él era más reservado”, recordó, sobre las supuestas imágenes que no se emitieron.

"Andrea le dijo que ese era un programa familiar y ‘lo que hagamos no pasa nada porque no se va a mostrar’. Nosotros estábamos acá comiendo y ellos estaban allá teniendo sexo". G-plus

BAM BAM MORAIS ASEGURÓ QUE ANDREA RINCÓN TUVO SEXO EN LA CASA DE GRAN HERMANO

El ganador del reality contó la estrategia de la actriz para que no se vean las imágenes teniendo relaciones. “Andrea le dijo que ese era un programa familiar y ‘lo que hagamos no pasa nada porque no se va a mostrar’. Nosotros estábamos acá comiendo y ellos estaban allá teniendo sexo”, afirmó, en el ciclo de Ángel de Brito.

Más sobre este tema Las fotos del cumpleaños de Charly García: Lali Espósito, Andrea Rincón, Palito con Julieta Ortega y más famosos

“A Andrea no le importaba nada y no se vio nada porque es un formato familiar”, expresó, para contar cómo se trataban ese tipo de imágenes súper calientes en las transmisiones en vivo.

Más sobre este tema Andrea Rincón denunció que fue hackeada y cóntó cuánto dinero le pidieron los delincuentes

“Muestran mucho más si vos te tapás y disimulás. Si vos te cubrís, eso lo muestran. En cambio si vos te ponés en pelotas en frente de todos no muestran nada porque no se puede”, concluyó.

Más sobre este tema Andrea Rincón se puso conchero y plumas después de 10 años y mostró las fotos de hoy y ayer