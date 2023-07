Baby Etchecopar irrumpió en pleno show de Fernando Dente: "Bajá la música, estoy al lado laburando"

Desde hace meses se rumorea sobre un supuesto malestar de Baby Etchecopar con Fernando Dente por los "ruidosos" musicales que éste organiza en Noche al Dente, en un estudio lindero al de Basta Baby, y este miércoles, el conductor explotó en vivo y se fue a exigir que bajen la música.

“Che, decile que se callen con la bailanta, este Dente. La p… que lo parió, están todo el día con esos murgueros”, dijo Baby mientras trataba de hacer su monólogo. “Vamos, bajen el volumen que estos morochos creen que porque ponen fuerte tocan bien. Que no rompan las pelotas y no hagan ruido”, exigió al aire, sin resultado.

“Voy a ir yo, ¿eh? Claro, boludo. Le dije mil veces a este pendejo ‘No me hagas ruido cuando estoy laburando’. Me trae toda la murga esta…”, dijo, mientras una compañera le decía el invitado era El Polaco. “Bueno, El Polaco me importa un carajo”, dijo él.

Más sobre este tema Marcela Tinayre fue a Polémica en el Bar con la peor de las ondas y arremetió contra Fernando Dente En fotos, los looks de los famosos en el estreno de Heathers: las tendencias del momento

BABY ETCHECOPAR IRRUMPIÓ EN NOCHE AL DENTE EXIGIENDO QUE BAJEN LA MÚSICA PARA PODER HACER SU PROGRAMA

“No voy porque mañana es noticia en todos lados”, se frenó el conductor, que a los dos segundos cambió de idea. “¿Ustedes escuchan el ruido en sus casas? Yo no me puedo concentrar. Yo no me puedo concentrar”, aseguró.

“Le dije mil veces ‘Bajen el volumen’ y a Pablo no le van a dar bola”, dijo, en defensa de su productor mientras iba camino al estudio de al lado, donde preguntó: “¿Quién es el productor?”.

Finalmente, la cámara lo tomó acercándose a Fernando Dente mientras le decía: “Che loco, bajá. No me rompás las pelotas.. Bajá, bajá. Te hacés el boludo, estoy al lado, laburando”. Baby saludó a su colega y volvió al estudio derrotado.

“Ya está. Ahora van a bajar o no van a bajar. Ya está, ya hablé. Ahí vengo. Bueno, ahora terminan y cortan el show”, dijo, mientras Mariano Yezze le decía que su prédica no había dado resultado.

“Entré, le di un beso, y le dije que baje la música. Es tan talentoso el pendejo este Dente, y El Polaco lo adoro, es amigo. Y le mando un beso a L-Gante, que es admirador nuestro. Ojalá que salgas pronto”, dijo Baby, resignado al ritmo que El Polaco le imprimía a su show desde el otro lado de la pared.