Axel rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel: "Lloré y me dio bronca, nunca me zarpé con nadie"

Luego de las repercusiones que generó un gesto de Tini Stoessel, aparentemente incómoda por un abrazo de Axel en la presentación del festival Únicos en España, la cantante decidió recurrir a las redes para desestimar cualquier versión en contra del cantante. Sin embargo, quien ahora se refirió a aquel momento fue el propio artista, que en una extensa y profunda nota reconoció haber vivido uno de los momentos más incómodos de su carrera.

"Lo que pasó con Tini fue un malentendido. Sole (Pastorutti) lo dijo el otro día en PH, Podemos Hablar (el programa que conduce Andy Kusnetzoff). Que le agradezco a Sole, porque es una gran amiga. Ella contó lo que sucedió. Estábamos en un móvil en Telefe, donde éramos veinte artistas, esto que nombrábamos recién, con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente, del cual yo no me entero hasta que estaba con Sole charlando tras bambalinas del teatro el día del show. Estábamos hablando con Sole y se acerca Tini y nos cuenta lo que estaba pasando", comenzó diciendo el músico en diálogo con Teleshow.

"No me había dado cuenta para nada. Estábamos con Sole charlando tras bambalinas, viene Tini y nos cuenta a los dos (todos tenemos una relación por compartir La Voz): '¿vieron lo que pasó?'. Sole automáticamente dijo 'chicos, no hay que aclarar lo que es claro. Es decir, no le den entidad a un malentendido, a una pavada. Estamos pasándola bien, enfoquémonos en este concierto, miren dónde estamos... en el Teatro Real en España, disfrutemos, cantemos'. Y así fue. No le dimos tanta importancia", agregó.

Después, el cantante dio detalles de la jornada amena que pasó con sus colegas. "Cantamos, nos divertimos. Mirá, después del concierto, fijate la buena onda, Tini agarra mi celular y hace a modo selfie un video para mis hijas y para mi hijo invitándolos a los conciertos que va a hacer ahora en octubre en el Luna Park. Porque yo a Tini de vez en cuando le mando videitos por WhatsApp de mis hijas cantando y bailando canciones de ella, porque son muy fanas. Y justo hacía dos o tres días que le había enviado uno. Entonces Tini agarra mi celu y hace un video invitándolas. De ahí nos fuimos a una cena donde estábamos Marcela Morelo, Lucía Galán, Patricia Sosa, Lucho Jara, Tini, Karina, Sole, las artistas de España, Luciano Pereyra, un montón".

"Nunca en la vida me pasó algo así. Pero no solo en mi carrera, en mi vida. Yo soy un tipo con la conciencia muy tranquila, que duermo muy tranquilo. Porque yo sé cómo soy y nunca en mi vida hice algo indebido con alguien, nunca le falté el respeto a la gente, nunca me zarpé con nadie. Entonces eso me hace mantenerme siempre en paz", continuó.

Además, Axel reconoció que, ante la polémica que se desató, sintió una "mezcla de emociones": "Te confieso que un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé... pero me preguntaba por qué. ¿Y sabés? Volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo".

"Me daba un poco de bronca. Hasta me enojaba un poco, debo confesarte, que perdemos el foco de que hay un montón de adolescentes, de niños, de niñas, de grandes, que realmente sufren violencia o que la pasan mal. Y estas cosas mediáticas, o estos malos entendidos, terminan opacando los verdaderos casos donde hay que poner el foco y la energía", cerró.