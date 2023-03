Axel Neri se lesionó y rompió en llanto por tener que abandonar El Hotel de los Famosos 2: "Estoy muy triste"

En medio de los nervios por las instancias finales de El Hotel de los Famosos 2, Axel Neri dejó todo en uno de los desafíos con el objetivo de llegar lejos. Sin embargo, la intensidad que le imprimió al juego culminó con una lesión en su tobillo por lo que debió ser atendido por médicos y su continuidad en el programa para haber llegado a su fin.

Después de que, los profesionales decidieran llevarlo al hospital, el participante regresó al hotel y en, medio de un mar de lágrimas, contó cuál es su cuadro: “Tengo un esguince, pero me dieron tres semanas de reposo”, contó, con lágrimas en los ojos, mientras era consolado por sus compañeros.

“Estoy muy triste. Yo me imaginaba esto de otra forma. Estoy enojado conmigo también”, agregó, a solas, frente a las cámaras, visiblemente conmovido por el cambio repentino en su participación.

Axel Neri: "Lo más responsable que puedo hacer por mi salud y por mí mismo, es decidir que El Hotel de los Famosos 2, para mí, tenga su punto final". G-plus

“Me hicieron una radiografía y lo más responsable que puedo hacer por mi salud y por mí mismo, es decidir que El Hotel de los Famosos 2, para mí, tenga su punto final”, cerró Axel, muy afligido.

KATE RODRÍGUEZ, MÓNICA FARRO Y LISSA VERA REGRESARON A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

En medio de la cuenta regresiva para que culmine El Hotel de los Famosos 2 y conocer quién se alzará con el título de campeón, Kate Rodríguez, Mónica Farro y Lissa Vera sorprendieron a sus compañeros al regresar al programa de eltrece.

“Salimos lo que es el hall del hotel y nos encontramos con tres misiles atómicos”, lanzó Damián Ávila, sorprendido por la presencia de las chicas, quienes habían dado que hablar en la primera edición del ciclo.

En cuanto a las invitadas, Mónica contó cuáles son sus expectativas en esta nueva etapa del juego: “Hay gente con caras largas porque no saben a qué venimos, con cara de ‘¿qué hace esta gente acá?’. Me importa la limpieza, tanto en los baños como en los cuartos y que no haya bichos en ningún lado”.

Por su parte, Lissa agregó: “Espero que supere mis expectativas y que haya una mejora. Sé muy bien cómo es el trabajo porque lo he hecho”. Y Kate cerró, filosa: “No tengo muchas expectativas. Vine a conocer a la gente. A mí lo que me importa es la limpieza y no lo estaría viendo, pero bueno”.