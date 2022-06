¡Atención, amantes de lo dulce! Llega la segunda edición de La Chocolaterie a La Rural y no te lo podés perder

¡Si sos amante de lo dulce, no te vas a querer perder este evento! Llega la segunda edición de La Chocolaterie, la feria especializada en chocolatería donde el público podrá probar el chocolate en todas sus versiones y que se presentará del 18 al 20 de junio en La Rural.

El evento, que se desarrollará desde las 14 hasta las 20 en el pabellón Ocre, contará con tabletas, bombones, pastelería, cerveza y más. Además, habrá charlas, catas y clases demostrativas para toda la familia.

Asimismo, participarán los mejores chocolates del mercado argentino y su savoir-faire a un público con afán de conocer la amplia oferta que dispone hoy en día la Argentina. A lo largo del día, habrá clases demostrativas donde se realizarán diferentes preparaciones con chocolate de la mano de reconocidos chocolateros, pasteleros y cocineros como Isabel Vermal, Gustavo Nari, Yanina Bloch, Juliana López May, Stefan Ditzend, Silvia Barredo, Ruben Darré, Ariel Gravano; además de otras charlas de especialistas en cacao como Rodrigo Salgado y Lorena Galasso.

Foto: Prensa

En esa misma línea, se realizarán varias actividades como la ceremonia del cacao, una experiencia sensorial que invita a conocer el uso ancestral del cacao. Y para los más pequeños, habrá un taller de chocolate dictado en la tierra de los niños de Codeland y para todas las edades, un espacio virtual que transporta al fantástico mundo del chocolate.

Para los más especialistas, y como idea de regalo para el Día del Padre, se proponen las catas de chocolate con cacao de origen, fino de aromas y con granos provenientes de bean to bar. Con abono aparte y cupo limitado, se podrá conocer más a fondo el mundo del cacao y degustar chocolates de origen maridados con café, vinos licorosos Zuccardi, aceite de oliva y más.

También habrá un imponente árbol tableta de 4 metros de altura, creado en honor al origen del cacao y su gran versatilidad de producción. Realizado en una obra tridimensional interactiva, con el apoyo de los fabricantes de chocolate Fénix y Codeland.

Foto: Prensa

Entre los participantes se encuentran: Fénix, Kakawa, Codeland, Choice chocolates, Cocoabit, Las Romeas, Laban pastelería, Compañia de Chocolate, Casa suiza, Hoenecker, Puro chocolate, Pata Negra, French Cookie, Gontran Cherrier, Gourmand Food Hall, Labsucre, Morris Mouse, Nuna and Co, Cirque, Colombe, Ingot, La Goulue, Origo, Rustico Chocolates, Schokoland, Tikal, Xue chocolate artesanal, Yemas del Uruguay, Drimer, Anfibios del Aire, Almacen 1249, Confectionery Fine Foods, Guylian, Geson - San Giorgio, Chocolates The Belgian, Waffles del Mundo, Gourmand Place, Dalone Rock, Ederlys, Elite, El Gato de Chapa, Incake, L’Amuse Bouche BA – Crêpes, Waffles leche y miel, Craft Beer Argentina, Savonnerie, Michelle Pastelería&Catering, Smart Coffee, Casa de Architecto, Viva Alimentación Consciente.

Foto: Prensa

PARA AGENDAR

Dirección: Av. Sarmiento 2704, Palermo. La Rural- Pabellón Ocre

Fecha: 18 al 20 de junio 2022

Horario: de 14 a 20

Precio general en boletería: $1000 (Entrada gratuita para menores de 12 años acompañado por un mayor). Preventa hasta el 31/05 $800, a partir del 01/06 $1000.

IG: @ferialachocolaterie

www.la-chocolaterie.com

¡No te lo podés perder!