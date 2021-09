Así reaccionó Rocío Guirao Díaz a las críticas de Mar Tarres por comer papas fritas: entrenamiento y bikini de colores

Una guerra fría se dio en las redes sociales entre Rocío Guirao Díaz (37) y Mar Tarrés, a raíz de un ácido posteo que la humorista hizo en Stories por la postal de domingo de la modelo comiendo un enorme plato de papas fritas.

"Si yo subo la misma foto, dirían que hago apología de la obesidad. Nadie hace apología de nada... Solo somos personas viviendo nuestras vidas... ¡Vivan y dejen vivir!". Gesto que no pasó desapercibido para la esposa de Nicolás Paladini, y que respondió indiferente a su manera con un posteo en Instagram.

Entonces, Guirao Díaz comentó al publicar fotos luciendo un conjunto de traje de baño: "¿Qué cosas impulsan tu energía al infinito? ¡A mí la música! Me eleva, me motiva y me conecta, en el auto, en casa, mientras entreno, siempre, siempre elijo acompañar los momentos con música. ¿Y ustedes?".

Por otra parte, Rocío Guirao Díaz también compartió imágenes de su exigente entrenamiento para conservar la misma silueta que tenía antes de convertirse en madre de Aitana (11), Indio (9) y Roma Paladini (5), haciendo caso omiso a las críticas de Mar Tarres.