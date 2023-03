Así reaccionó Marcelo Tinelli a la visita sorpresa de su hija Juanita, que vive en Europa: "Inmensa felicidad"

Marcelo Tinelli cumplió años y recibió el regalo más lindo; su hija Juanita, que está viviendo en Europa, lo fue a visitar de sorpresa.

La hija más chica de Marcelo se complotó con el primo de su papá, El Tirri, con quien tiene un fuerte vínculo. De hecho, fue él quien filmó el reencuentro padre-hija.

Muy emocionado por esta inesperada sorpresa, Marcelo posteó en Instagram el video reaccionando a la visita de su hija y le dedicó un dulce mensaje.

LA EMOCIÓN DE MARCELO TINELLI POR LA VISITA SORPRESA DE SU HIJA JUANITA

"Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que Juanita haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple. Con lo que la extrañaba".

"Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor. Ahí estaba justo Luciano para grabar este momento único. Te amo mi Juani, mi Pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer", cerró Marce, muy emocionado.