Así hablaba Rosalía de la propuesta de casamiento de Rauw, días antes de su sorpresiva separación

A horas de que Rauw Alejandro y Rosalía confirmaran su sorpresiva separación, se viralizó un video de ella, pocos días antes, hablando muy feliz de su boda con el cantante.

La artista había contado en El Hormiguero que tras su gira se pondría a tono con los preparativos del casamiento que no podrá ser, en un ida y vuelta en el que se la veía feliz por dar ese paso con quien era su pareja.

"Tengo por ahí algunas cosillas guardadas, un par de vestidos que me gustarían, voy a montar una boda chill (tranquila), en familia...", había contado, imaginando cómo sería su casamiento con Rauw.

ROSALÍA CONTÓ CÓMO RAUW ALEJANDRO LE PROPUSO CASAMIENTO

En el mismo clip, Rosalía reveló cómo fue que Rauw Alejandro le propuso casamiento.

"Me lo pidió de una manera muy bonita, en la casa de sus abuelos, que está en la montaña, se veía toda la ciudad, había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas...".

"Fue en Año Nuevo, cuando subimos a la terraza, no me lo esperaba. De golpe, veo que se arrodilla, buscaba la caja pero no lo podía sacar, estaba trabada, pero cuando sacó el anillo me pidió que me casara con él y yo me puse a llorar. Lagrimones. Me siento con mucha ilusión". G-plus

