Así fue el romance secreto entre María Leal y Sandra Mihanovich: "Éramos muy jovencitas"

María Leal y Sandra Mihanovich mantuvieron una relación en secreto durante la década de los 80´, la cual duró seis años. La actriz confesó el romance con la cantante y dio detalles de la ex pareja.

Foto: Twitter

CÓMO FUE EL ROMANCE SECRETO ENTRE MARÍA LEAL Y SANDRA MIHANOVICH

María Leal y Sandra Mihanovich mantuvieron una relación en secreto durante seis años en la década de los 80´. La actriz contó en una entrevista detalles de ese romance y se animó a comentar la unión que mantenía con la cantante.

En diciembre de 2021, la actriz contó en una entrevista, sin nombrarla a Sandra pero soltó varias indirectas para reconocerla, que “íbamos a hacer una película juntas. Yo estaba destruida, habían pasado dos meses desde que había fallecido mi marido. Llegué al lugar a verla cantar. Me acuerdo que la miraba y me empezó como a molestar el cuerpo, no sabía bien qué me pasaba”.

"Me acuerdo que la miraba y me empezó como a molestar el cuerpo, no sabía bien qué me pasaba" G-plus

Cuando se juntaron a ensayar Los Miedos, la actriz relató que “hablamos toda la noche y de golpe en la terraza había parado la lluvia, había salido el sol, y ahí estábamos”.

La exitosa artista, además, reveló que en plena dictadura militar, tuvo que ir a Ezeiza a visitar a una amiga que había estado desaparecida. María levantó el teléfono, llamó a Sandra y le dijo que “tengo que hacer algo muy difícil, me gustaría gratificarme un poco y verte a vos después”.

María estaba casada con Martín Rodríguez Mentasti, quien falleció en 1978 y además fue madre. En ese entonces, la artista recordó que “todo esto yo lo decía estúpidamente, no me daba cuenta de lo que decía. Hasta que un día me dio un beso...”.

LOS DETALLES DEL ROMANCE SECRETO ENTRE MARÍA LEAL Y SANDRA MIHANOVICH

Durante la entrevista con Moria Casán, Leal manifestó que “éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas”.

Más sobre este tema Sandra Mihanovich, a siete años de donarle un riñón a su ahijada: "Un antes y un después en mi vida"

Además, la actriz admitió que nunca les contó a sus hijos sobre su relación secreta en donde aseguró que “los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porque darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión”.

Y agregó que “y el que me vino a plantear la situación fue el más chico, Lucas, en París. Tenía 19 años y hacía mil años que no estábamos juntas. Vino y me preguntó qué fue lo que pasó, cómo fue esa historia”.

El romance duró seis años y hubo convivencia, por lo que María aclaró que no se nombran entre ellas porque lo prefieren así. El vínculo terminó en los mejores términos, sin enojos, en donde la actriz dijo que “nos queremos muchísimo”.