Gran Hermano 2022: la repudiable acción de Alfa con Coti que terminó con su sanción

Después de dichos gordofóbicos y xenofóbicos, Alfa de Gran Hermano 2022 protagonizó una controversia inédita en el reality de Telefe en Argentina por una actitud de acoso hacia Coti. La decisión fue mandarlo a placa de nominados y podría irse este domingo de la casa.

Santiago del Moro arrancó diciendo que tenían una gala muy difícil por delante y no mintió. Unos minutos después mostraron la conversación de Coti relatando lo que vivió con el participante de 60 años que terminó con su angustia y desató un gran conflicto puertas adentro.

“Se zarpó. Yo le estaba diciendo ‘basta’. Primero estaba acostado así. Me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas, tapate los ojos’. Bueno, me tapo los ojos, se levanta, se cambia y después dice ‘no me mires, me estás espiando’ y le digo ‘che, dejá de joder’”, contó la joven correntina a sus compañeros, quien ya había recibido un comentario discriminatorio de él en otra oportunidad.

LA REPUDIABLE ACCIÓN DE ALFA CON COTI EN GRAN HERMANO Y LA SANCIÓN QUE TUVO

El programa prefirió no mostrar las imágenes, pero sí puso el audio de sus dichos y grave relato de la participante. “En un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano levantada así y me dice ‘mirá, mirá’”, recordó la concursante, mientras en ese momento ponían la frase de Alfa en aquella situación.

“Mirá, mirá, Cotita. Diez de circunferencia, Cotita. Mirá, un desodorante”, fue la frase de la polémica, por la que Alfa fue llamado al confesionario unos minutos después y advertido que iba a tener un costo su actitud por “quebrar los límites del respeto”.

“Estamos jorobando. Estamos bromeando”, se excusó el hombre, después de que Maxi, otro de los participantes, cuestionó su accionar.