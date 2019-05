Como el año pasado lo hizo Jimena Barón, esta temporada la encargada de abrir el Súper Bailando 2019 fue Griselda Siciliani. La actriz era una de las más esperadas para demostrar su talento en el baile y dividió las aguas entre el jurado y el BAR por una coreografía que tuvo profesionalismo, pero que, según palabras de los especialistas, le faltó fuego.

Después de bailar disco, Ángel de Brito valoró la alegría, la falta de nervios que tuvo la actriz con su bailarín Nicolás Villalba, sin embargo remarcó: “No me sorprendió en ningún momento y esperaba algo tuyo más explosivo”. ¿Su puntaje? 4 puntos.

Pampita: "Fueron dos bailarines que bailan muy bien, pero muy correctos, nada más que eso". G-plus

Pampita consideró, al igual que su compañero, que había faltado el “factor sorpresa”: “Son dos bailarines que bailan muy bien, pero muy correctos, nada más que eso”, les dijo y juzgó que “esperaba un poquito más”, antes de darles 8 puntos.

Polino: "La coreo fue demasiado tranquila para ellos, quizás como de principiantes". G-plus

Florencia Peña, puntaje secreto, valoró la ansiedad y nervios que da ser la primera pareja en bailar: “Hoy no va a ser la mejor performance de ustedes”, dijo. Pero los alentó: “Tienen mucho más para dar”. Mientras que Marcelo Polino criticó el trabajo de la coach Vanesa García Millán y terminó cruzándose con ella al decir que “la coreo fue demasiado tranquila para ellos, quizás como de principiantes”.

“Al contrario, quizás ustedes no están muy acostumbrados a ver bailarines. Bailan con estilo y no se nota que están haciendo algo difícil”, salió al cruce la coreógrafa. El puntaje del periodista fueron 4 puntos, lo que sumó 16 para Griselda Siciliani. Sin embargo ella quiso ir por más y no se equivocó.

Flavio Mendoza: "Es la primera vez que veo a una figura hacer una doble pirueta bien". G-plus

La actriz también inauguró el BAR al pedir su intervención. Y le salió bien: todos terminaron subiéndole un punto. “Es la primera vez que veo a una figura hacer una doble pirueta bien”, la elogió Flavio Mendoza, Laura Fidalgo valoró su profesionalismo a pesar de los nervios y Aníbal Pachano juzgó que su disco fue “correcto”.

Feliz, Griselda Sicialini se fue con 19 puntos y la promesa de llevar en el próximo ritmo toda su potencia. ¡Mirá su debut en la pista del Súper Bailando!

