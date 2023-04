Así se devaluó el premio de Marcos Ginocchio de Gran Hermano: "Ya perdió unos 9 mil dólares"

Luego de la gran final que se vivió con Gran Hermano 2022, en el que Marcos Ginocchio se alzó con el título de campeón, Ángel de Brito mostró un gráfico con la fuerte devaluación que ya sufrió el premio del ganador del reality de Telefe.

“El contrato dice que lo cobrás en 6 meses. No sé si está bien, pero es lo que firmás y aceptás. Marcos ya perdió unos 9 mil dólares”, lanzó el conductor de LAM mientras veía en pantalla el mes a mes de cómo se transformó la suma de dinero del que se hizo merecedor y que vería medio año más adelante.

“Vamos a ver cómo se devaluó el ‘dólar Marcos’ desde que se anunció el premio”, agregó. Y en la pantalla se vio la siguiente descripción:

17 de octubre: Arranca Gran Hermano 2022 y se anuncia el premio por 15 millones de pesos con el dólar a $287. Premio Marcos: $52.265 dólares.

17 de noviembre: Pasa un mes desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $307. Premio Marcos: $48.860 dólares.

17 de diciembre: Pasan dos meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $321. Premio Marcos: $46.729 dólares.

17 de enero: Pasan tres meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $378. Premio Marcos: $39.682 dólares.

17 de febrero: Pasan cuatro meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $377. Premio Marcos: $39.788 dólares.

17 de marzo: Pasan cinco meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $383. Premio Marcos: $39.164 dólares.

27 de marzo: Final de Gran Hermano 2022 con el dólar a $390. Premio Marcos: $38.461 dólares. En la final se anunció que el premio se incrementaba a $19.441.132, por lo que el premio final en dólares fue de $49.849 con el dólar a $390.

26 de abril: El dólar cerró a $474. Es decir que, hasta esta fecha, el premio de Marcos estaría en $41.015 dólares.

LA REACCIÓN DE MARCOS CUANDO LE PREGUNTARON SI VOLVERÍA CON SU EX TRAS VERLA EN LA FINAL DE GRAN HERMANO 2022

Luego de la gran noche de emoción que vivió Marcos Ginocchio tras consagrase como el campeón de Gran Hermano 2022, las redes estallaron al ver al campeón muy cerca de su ex, Julieta Illescas.

Y si pasar por alto este acercamiento, las panelistas de LAM indagaron a su entrevistado sobre su situación sentimental: “Cuando estaba en la casa es como que, después de tanto tiempo que pasamos juntos, me daban ganas de saber por la otra persona”.

“Yo pedí que ella esté en la final. Cuando estaba mal y mi hermana me preguntaba qué me pasaba, yo le contaba que estaba pensando mucho en ella y le conto que la quería ver y le quería hablar, y por eso fue”, agregó.

"NO SOMOS NOVIOS (CON JULIETA, SU EX). ¿SI HAY POSIBILIDAD DE QUE LO SEAMOS? LA VERDAD NO SÉ PORQUE TENGO QUE HABLAR CON ELLA Y VER QUÉ PASÓ ELLA TODOS ESTOS MESES, Y YO TAMBIÉN. TODAVÍA NO PUDIMOS TENER CONTACTO".

Por otro lado, Marcos no le cerró las puertas a una posibilidad de reconciliación con Julieta: “No somos novios. ¿Si hay posibilidad de que lo seamos? La verdad no sé porque tengo que hablar con ella y ver qué pasó ella todos estos meses, y yo también. Todavía no pudimos tener contacto”.

“No tuvimos tiempo para hablar nada. No sé qué es lo que ella vivió y pasó, y ella tampoco sabe de mí. Yo quería saber cómo estaba cuando estaba en la casa, sentía esa conexión. Nosotros salimos tres años y medio”, continuó.

"¿SI ESTOY ENAMORADO DE MI EX? YO SALÍ MUY CONFUNDIDO DE LA CASA".

Por último, sobre las razones que le pusieron punto final al noviazgo , el joven cerró: “Fueron muchas cosas. No teníamos mucho tiempo para vernos. Yo estaba mucho y ella también. Estudia idiomas, juega al hockey, eso a veces influye en la relación, sumado a otras cosas.”.