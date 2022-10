Aseguran que Wanda Nara y L-Gante viven así su flamante romance: "Están re calientes"

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi estaría a horas de oficializarse luego de las declaraciones que brindó el futbolista en un vivo de Instagram y que habría enfurecido a la madre de sus hijas Francesca e Isabella por sus fuerte dichos. Sin embargo, en medio del escándalo el corazón de la empresaria estaría bien acompañado por L-Gante.

Así lo deslizó Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “A mí me cuenta alguien súper allegado a L-Gante que el cantante pasa todas las noches en el Chateau donde vive Wanda y se va todas las mañanas a las 9”, comenzó diciendo el panelista al aire.

“Me dijeron ‘esto contalo en total confianza porque es así y sino, que muestren las cámaras de seguridad’”, agregó, dejando en claro la seguridad que le dio su fuente anónima.

“A partir de esta información habría que hacer una guardia a ellos”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Realmente, me dicen que L-Gante y Wanda –y yo te juro que hasta anoche que me llamaron para contarme esto y lo creo por la persona que me lo dijo- están re calientes uno con el otro, entre ellos dos”.

¡Están a full!

¿DEDICADO A MAURO ICARDI? PICANTE POSTEO DE WANDA NARA JUNTO A L-GANTE

Con el rumor instalado en los medios sobre si la relación de Wanda Nara y L-Gante pasó del plano comercial a un vínculo más personal –y después de que Mauro Icardi generara todo tipo de repercusiones con su vivo de Instagram en la que habló directamente de la madre de sus hijas- la empresaria y el cantante redoblaron la apuesta.

“Acá tenemos todo, menos drama", fue el picante mensaje que Wanda escribió sobre una foto en la que se lo ve muy cerquita del jurado de Canta Conmigo Ahora y que el joven también plasmó en sus redes.

Su mensaje rápidamente despertó especulaciones sobre si sus palabras fueron dirigidas al futbolista, con quien tiene a Francesca e Isabella, con quien estaría furiosa por las declaraciones que dio en las últimas horas y que habrían oficializado la separación sin ninguna vuelta atrás.

Horas atrás, el artista le había hecho frente a los dichos de Icardi, quien lo criticó abiertamente frente a sus cientos de seguidores: "Es un pobre pibito", había dado a conocer Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), según lo que le habría dicho el propio músico.