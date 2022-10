Aseguran que Wanda Nara estaría embarazada de L-Gante

Pocas horas de que L-Gante confirme que se está conociendo con Wanda Nara, confirmando los rumores de romance y en medio de los conflictos que atraviesan con Mauro Icardi y Tamara Báez, apareció una polémica versión: la mediática estaría embarazada del cantante.

Fernando Piaggio, conductor junto a Lio Pecoraro de El run run del espectáculo, arrojó la versión. “Señoras y señores, en potencial, estaría embarazada Wanda Nara de L-Gante”, aseveró, en medio de gritos de sorpresa en su ciclo.

“¿Esto es una joda? Yo no creo eso”, repetía Lionel, su compañero al frente del ciclo de Crónica TV, descreído. “Te estoy diciendo lo que me está llegando”, reforzó la versión. “A mí me llegó la información”, dijo, sin entrar en detalles sobre un rumor que traerá cola.

L-GANTE CONFIRMÓ SU ROMANCE CON WANDA NARA: LOS EXPLOSIVOS DETALLES

Luego de que varios intercambios de mensajes, sugestivas declaraciones y muchos encuentros en distintos lugares y en las redes despertaran las sospechas sobre su posible romance, L-Gante terminó confirmando su relación con Wanda Nara en La Noche de Mirtha Legrand.

Así lo dio a conocer Pepe Ochoa, host digital de la Mesaza, después de haber presenciado la grabación del programa que conduce Mirtha Legrand todos los sábados a las 21.30 por eltrece.

“Bueno, terminamos de grabar el programa de Juana Viale y el de Mirtha Legrand, y les recomiendo no perderse el programa de mañana a la noche porque L-Gante confirma su relación con Wanda Nara”, comenzó diciendo Pepe.

“Y además me contó a mí que después de la grabación la iba a ir a buscar porque ella terminaba el ciclo de su programa. Así que prendete a la Chiqui, prendete a eltrece porque mañana el cantante cuenta todo”, cerró, en referencia al jurado de Canta Conmigo Ahora -que recientemente habló de su ruptura con Tamara Báez, con quien tiene a Jamaica- y la investigadora de ¿Quién es la Máscara? que acaba de separarse de Mauro Icardi. ¡Amor confirmado!