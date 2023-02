Aseguran que Máximo Thomsen es el único condenado a prisión perpetua que sigue un tratamiento terapéutico.

En plena lectura del veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa, uno de los imputados, Máximo Thomsen, se descompensó al escuchar que le dieron prisión perpetua.

Más sobre este tema "Violentos, ojalá no puedan caminar nunca más": el descargo de Cinthia Férnandez contra la familia de Thomsen

Luego de haber sido atendido por el médico en los Tribunales de Dolores, se supo que el rugbier es el único que pidió ayuda profesional y sigue un tratamiento terapéutico.

"JUSTAMENTE, EL QUE ESTÁ SINDICADO COMO ‘MONSTRUO’ O ‘AUSENTE DE SENTIMIENTOS’, FUE JUSTAMENTE EL QUE SE MOSTRÓ MÁS SENSIBLE, TENÍA MUCHA CULPA, PORQUE CON TODA SU SITUACIÓN PROCESAL, ÉL CONSIDERA QUE, POR CULPA DE ÉL, LA MADRE ESTÁ ENFERMA". G-plus

"Yo no usaría el término ‘manada’, ni ‘grupo’, ni ‘conjunto’. Cuando se los ve, no son todos iguales. Justamente, el que está sindicado como ‘monstruo’ o ‘ausente de sentimientos’, fue justamente el que se mostró más sensible, tenía mucha culpa, porque con toda su situación procesal, él considera que, por culpa de él, la madre está enferma", aclaró Agustín Costa Shaw, perito psicológico por parte de la defensa de los rugbiers, sobre Máximo en diálogo con TN.

Thomsen es el único que contó que está recibiendo ayuda terapéutica dentro de la cárcel: "Thomsen sí, el resto no dijo nada". G-plus

Y reveló que Thomsen es el único que contó que está recibiendo ayuda terapéutica dentro de la cárcel. "Thomsen sí, el resto no dijo nada... Él, en todo momento, acudió a nosotros para contarnos un montón de cuestiones personales, no paraba de contar cosas personales y, a su vez, no quería hacer la pericia", sentenció el perito psicológico.

MÁXIMO THOMSEN, ENZO COMELLI, MATÍAS BENICELLI, CIRO Y LUCIANO PERTOSSI CONDENADOS A PRISIÓN PERPETUA

Este lunes 6 de febrero se dio a conocer la sentencia por el caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell hace 3 años por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche.

Más sobre este tema El mensaje de Julieta Rossi, la joven que era la novia de Fernando Báez Sosa, tras el veredicto

La Justicia condenó a cadena perpetua a 5 de los rugbiers, partícipes del homicidio: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi.

En tanto, los otros 3 imputados, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron condenados a 15 años por el crimen.