Aseguran que L-Gante habló con sus amigos sobre Wanda Nara: "Él habría dicho que estuvo con ella"

Mientras en Intrusos debatían sobre la polémica del fin de semana entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Marcela Tauro puso a L-Gante en el medio y los crecientes rumores de romance del cantante con la mediática. ¡Y lanzó una versión que va a traer cola!

“Vamos a contar todo. Los rumores están porque dicen que en agosto el señor L-Gante se habría ido de boca”, aseguró la panelista del ciclo de Flor de la Ve.

“En un grupo de amigos habría dicho que había estado con Wanda”, aseveró la periodista, sobre las especulaciones.

MARCELA TAURO LANZÓ UNA TREMENDA VERSIÓN SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

“Primero, dijo que ella le mandó unas flores en Francia. Él fue a tocar allá y ella le habría mandado unas flores. A mí me pareció poco creíble todo eso”, expresó Tauro.

“Pero ahora el rumor es que se habrían encontrado en un lugar, que me lo dijeron y ahora no me lo acuerdo”, detalló.

“Él estaría fascinado con ella”, señaló, mientras Flor de la Ve y el resto de las panelistas desconfiaban y aseguraban que solo había negocios entre ellos por el lanzamiento de una línea de ropa deportiva que ella prepara.

