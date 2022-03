Aseguran que Diego Maradona mantuvo una relación con Rocío Oliva hasta su muerte: "Murió siendo su novio"

Pese a que Rocío Oliva aseguró durante los últimos años que su relación con Diego Maradona finalizó en 2019, Juan Etchegoyen aseguró en Emparejados que el exfutbolista mantuvo una relación con la joven hasta su muerte.

“De esto va a hablar el mundo porque es una mentira que nos hicieron creer durante mucho tiempo”, comenzó diciendo Etchegoyen, antes de afirmar que luego de la muerte de Diego, Rocío “hizo todo un relato que al final era mentira porque esa relación no se había terminado, sino que continuó”.

“A ella le preguntábamos todo el tiempo cómo era su relación con él, y ella contestaba que no sabía nada, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y yo me enteré esta semana que lo acompañó hasta su muerte”, agregó.

ASEGURAN QUE DIEGO MARADONA MANTUVO ENCUENTROS CON ROCÍO OLIVA HASTA SU MUERTE

“Maradona murió siendo el novio de Rocío Oliva”, afirmó Etchegoyen, para luego preguntarse si ese no habría sido el principal motivo por el que a ella no le permitieron el ingreso al funeral de Diego en la Casa Rosada.

“Esta semana, un amigo de Diego, Mariano Israelit, me dijo que fue testigo de que seis meses antes de la muerte de Maradona, Rocío Oliva iba a la casa, lo besaba, comía con nosotros. Se hablaba también de encuentros de Rocío con Maradona y me puse a investigar y ahí me dijo otra persona que mantenían una relación muy estable”, agregó Juan.

A la hora de explicar por qué Rocío negaba su relación con Maradona, el panelista adujo “la presión que ejercía el periodismo sobre ella”. “Por pedido de Maradona no era. Israelit me dijo que Maradona se murió enamorado de Rocío Oliva”, concluyó el panelista.

Curiosamente, el posteo que hizo la señal América para compartir la nota obtuvo un “me gusta” de la mismísima Rocío Oliva.

¿QUÉ DIJO ISRAELIT SOBRE LA SUPUESTA RELACIÓN DE MARADONA Y OLIVA?

“Fue todo muy raro en la relación de Diego y Rocío en los últimos tiempos. Ella negaba que lo veía, pero yo la veía a ella en la casa de Diego. Tenían sus encuentros”, señaló Israelit en una entrevista para Mitre Live, con Etchegoyen.

“Nunca me lo pude preguntar por qué mentía Rocío. Yo sé que a Diego le hacía bien que vaya porque se lo veía distinto cuando estaba ella. Y sé también que el primo (por Carlos “Charly” Orlando Ibañez) era el que manejaba todo. Me ha pasado de ir a cenar, y llamaba ella a Charly, y no nos sentábamos a la mesa hasta que ella llegue, y después nos sentábamos todos. Vi otras cosas que pasaban”, advirtió.

“Diego no se murió siendo pareja de Rocío, se sabía que no salían más. Ella iba a verlo no sé en carácter de qué. Ella llegaba y lo besaba a Diego. Pero no era la relación que yo también vi cuando estaban en pareja, tenían sus encuentros, pero lo que pasaba adentro del cuarto de ellos lo saben solo ellos, me imagino que se iban a la habitación, pero no los vi”, cerró Israelit.