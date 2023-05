Aseguran que la crisis entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se desató por un episodio de su hija en la TV.

En medio del conflicto de María Fernanda Callejón con su expareja Ricky Diotto, aseguran que la crisis que desencadenó la separación tuvo que ver con un episodio que su hija, Giovanna, vivió en un programa de TV.

"Como hay una cuestión en el medio, sucedió que a él no le gusta cómo Fernanda se maneja con la nena. Dice que la expone mucho... Dicen que el episodio de la moto con Iúdica fue un escándalo. Una cosa que podría haber terminado mal. Ahí habría arrancado todo", aseguraron en Socios del Espectáculo.

En el ciclo se refirieron al tremendo momento en el que "Gio" se subió a una moto que estaban promocionando en el ciclo de Marino Iúdica, sin querer la arrancó y salió disparada por el estudio. Afortunadamente, pudieron frenarla y la nena se bajó sana y salva. A pesar de que la situación no escaló, habría sido lo que causó la crisis de pareja que terminó en separación.

LAS FRASES DE RICKY DIOTTO QUE ENFURECIERON A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

Me sentí muy subestimada. La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada’, la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”, explicó Callejón, dando a entender que sufría violencia psicológica de Diotto.

Antes estas definiciones, Intrusos fue en busca del músico, que se mostró “sorprendido” por la forma en que actuó Callejón. "Tuvimos un proyecto de vida hermoso. Una familia maravillosa. No ha costado mucho todo. Todos saben el trabajo que nos costó tener a nuestra hija”, recordó.

“Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que dice otra persona. Lo único que puedo decir es que, durante 12 años, no he hecho otra cosa que vivir para mi familia, como lo hizo ella", y recalcó que “no es una persona violenta”.

"Tuvimos discusiones porque había momentos donde no nos poníamos de acuerdo, ella tenía una visión de las cosas y ella otra, pero yo no soy una persona violenta", explicó, antes de criticar la forma en la que María Fernanda muestra a su hija Giovanna en las redes.