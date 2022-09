Aseguran que los celos de Coti terminaron por hartar a Cande Tinelli

Cande Tinelli y Coti Sorokin dejaron de ser pareja a comienzos de septiembre y, mientras ella continúa como jurado en Canta Conmigo Ahora, el músico viajó a España y en las últimas horas se expresó a través de sus redes sociales pidiendo “respeto” por parte de la prensa.

En LAM, Pía Shaw y su panel hablaron sobre esta separación que dejó secuelas ya que el músico no volvió a ocupar su silla de jurado en el certamen que conduce Marcelo Tinelli, y nada hace parecer que vuelva a hacerlo.

“Si mañana te separás, ¿te quedás a hacer un programa con tu expareja?”, preguntó la conductora, dando pie a un gran debate entre los panelistas. “Solo lo pueden hacer Evelyn (Von Brocke) y (Fabián) Doman que son dos siniestros”, lanzó Fernanda Iglesias, entre risas.

REVELARON LAS SUPUESTAS CAUSAS DE LA CRISIS ENTRE COTI SOROKIN Y CANDE TINELLI

“Ella es la hija del dueño del circo”, señaló con ironía Naiara Awada, en referencia a que Coti no iría a meterse en el ciclo del padre de Cande. “Tal vez ellos no se sienten cómodos y si tiene la chance de elegir, no lo van a hacer”, agregó Miriam Lanzoni.

“Lo que pasa es que terminó mal la relación. Ayer me contaban un poquito y parece que él era medio celoso y la hinchaba bastante a Cande y ella medio que se lo sacó de encima”, contó Fernanda Iglesias a modo de primicia.

“Entonces, si se lo sacó de encima, no lo va a querer tener al lado trabajando”, agregó Fernanda. “Ángel de Brito dijo que él tenía un ego muy grande, que es algo típico de los cantantes. Son insoportablemente egocéntricos. Yo salí con uno que me decía ‘salgamos hoy, veni a verme al show’”, ejemplificó la periodista.